تسهيلات لمكتب السجل المدنى بسرت .





سرت 08 نوفمبر 2017 (وال) - عقد بديوان بلدية سرت اجتماع موسع خصص

لتذليل المعوقات التى تواجة مصلحة الاحوال المدنية (السجل المدنى بسرت) .

وضم الاجتماع عميد بلدية سرت ومدير مكتب اصدار السجل المدنى بسرت

ومدير السجل المدنى سرت المركز ورئيس لجنة التواصل الاجتماعى بسرت .وقال المتحدث الرسمى باسم المجلس البلدى سرت لوكالة الانباء الليبية "

الاجتماع تم خلالة بحث المعوقات والمشاكل التى تواجة مكتب مصلحة

الاحوال المدنية السجل المدنى بسرت فى عملة اليومى ، موضحا ان الاجتماع

خلص بالاتفاق على توفير مقر بديل للمصلحة بسرت

وضرورة قيام مكتب السجل المدنى سرت بدوره المناط بة خدمة للمواطنين

بسرت .



(وال-سرت)