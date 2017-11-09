مقتل 4 أشخاص جراء تفجير انتحاري في أفغانستان .





مزار الشريف، أفغانستان 9 نوفمبر2017 ( وال ) - قتل أربعة أشخاص على

الأقل وأصيب اثنان آخران ، اليوم الخميس جراء تفجير انتحاري بشاحنة

استهدف فندقا في مدينة مزار الشريف شمالي أفغانستان.

وأوضح مصدر أمني أن" المعلومات الأولية تشير إلى مقتل المهاجم وثلاثة

آخرين وإصابة اثنين بجراح جراء الانفجار الذي وقع حوالي الساعة السابعة

صباحا بالتوقيت المحلي بالقرب من المسجد الأزرق في حي وسط المدينة،.

وقال شهود عيان إن انفجارا قويا وقع عند مدخل الفندق في المنطقة

المزدحمة.

وطوقت قوات الأمن المنطقة كإجراء احترازي.

ولم يعرف بعد الهدف من وراء الهجوم ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.