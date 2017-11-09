نائب الرئاسى وزراء التعليم والاقتصاد والمالية اجتماع.





طرابلس 9 نوفمبر2017 ( وال )-اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي بحكومة

الوفاق الوطنى "أحمد معيتيق" امس الاربعاء عددا من وزراء حكومة الوفاق

الوطني المتمثلة في المالية "أسامة حماد"، والتعليم" عثمان عبدالجليل"،

والاقتصاد "نصر فضل الله"، ووكلا وزارة كل من الاقتصاد والمالية و

التخطيط.

وتم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات المتعلقة بتنفيذ برنامج الإصلاح

الاقتصادي، الناتج عن ملتقى الحوار الاقتصادي في دورته السابقة الذي عقد

في الثاني من نوفمبر بتونس"، وبحضور محافظ ليبيا المركزي، وممثلين عن

مجلس النواب، وحكومة الوفاق الوطني وديوان المحاسبة والأطراف الدولية

لإعداد ميزانية العام 2018 وحلحلة المختنقات التي تواجه القطاع العام

وبعض الاصلاحات الاقتصادية الأخرى.

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