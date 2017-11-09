القَبض على خَمسة غَانيين مُصابين بالإيدز في البيضاء .
الخميس ، 09- 11- 2017 - 10:36:00
بنغازى9 نوفمبر 2017 (وال بنغازى) - تمكن أفراد مكافحة الهجرة غير
النظامية فرع البيضاء من القبض على “5” أشخاص من الجنسية الغانية في
المنطقة الصناعية في بلدية البيضاء .
وقال المكتب الإعلامي في الجهاز إن عملية القبض تمت خلال تجول أفراد
مكافحة الهجرة في المنطقة الصناعية خلال مرورهم على المحال والورش
العاملة هناك .
وأوضح المكتب أن الحملة أسفرت عن القبض على “5” أشخاص من الجنسية الغانية
تمت إحالتهم إلى الهلال الأحمر الليبي فرع البيضاء لإجراء الفحوصات
اللازمة .
وذكر المكتب الإعلامي في الجهاز أنه اتضح أن الخمسة مصابون بمرض نفص
المناعة “الإيدز” .
( فرع وال بنغازى ).