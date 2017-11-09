القَبض على خَمسة غَانيين مُصابين بالإيدز في البيضاء .







بنغازى9 نوفمبر 2017 (وال بنغازى) - تمكن أفراد مكافحة الهجرة غير

النظامية فرع البيضاء من القبض على “5” أشخاص من الجنسية الغانية في

المنطقة الصناعية في بلدية البيضاء .

وقال المكتب الإعلامي في الجهاز إن عملية القبض تمت خلال تجول أفراد

مكافحة الهجرة في المنطقة الصناعية خلال مرورهم على المحال والورش

العاملة هناك .

وأوضح المكتب أن الحملة أسفرت عن القبض على “5” أشخاص من الجنسية الغانية

تمت إحالتهم إلى الهلال الأحمر الليبي فرع البيضاء لإجراء الفحوصات

اللازمة .

وذكر المكتب الإعلامي في الجهاز أنه اتضح أن الخمسة مصابون بمرض نفص

المناعة “الإيدز” .

( فرع وال بنغازى ).