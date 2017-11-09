المجلس البلدى سرت يشرع فى توزيع الزى المدرسى على طلاب المدارس بالبلدية مجانا.





سرت 9 نوفمبر 2017(وال)- شرع المجلس البلدى سرت فى توزيع الزى

المدرسى الموحد على طلاب المدارس التعليم الاساسى مجانا.

وقال المتحدث الرسمى باسم المجلس البلدى سرت مسؤول الاعلام لوكالة

الانباء الليبية ان عميد بلدية سرت اصدر قرار بتشكيل لجنة تتولى الاشراف

على عمليات توزيع الزى المدرسى الموحد تحت شعار بالعلم نرتقى

واوضح ان اللجنة شرعت فى توزيع الزى المدرسى على الطلاب والطالبات بمرحلة

التعليم الاساسى بسرت وان المستهدف اكثر من تسعة وعشرون الف

واشار المصدر الى اللجنة وزعت خلال الاسبوع الماضى الحقائب المدرسية على

الطلاب الدراسين بالمؤسسات التعليمية بسرت من الصف الاول وحتى الصف

التاسع ودلك على نفقة بلدية سرت .

....(وال سرت)...