الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .







طرابلس 9 نوفمبر 2017 (وال)- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال

الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الخميس ، وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* ملخص عام .

إرتفاع طفيف في درجات الحرارة مع رياح نشطة نسبيا من يوم الغد على مناطق

شمال غرب ليبيا بينما يميل الطقس للأستقرار على بقية المناطق .



* رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية

خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جوبية شرقية خفيفة إلى

معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق ودرجـــات الحــــرارة القصوى

تتــراوح مـــــابين (19-24) درجة مئوية وتسجل إرتفاع يوم الغد على أغلب

المناطق.





*بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده.

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق الساحلية و الجبل

الأخضر والرياح جنوبية غربية فشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة

وتكون متغيرة الأتجاه خفيفة السرعة يوم الغد على أغلب المناطق ودرجات

الحرارة القصوى تتراوح مابين (22-28) درجة مئوية .



* الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة.

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح متغيرة الإتجاه خفيفة السرعة

تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة

القصوى تتراوح مابين (23-29) درجة مئوية وتسجل إرتفاع طفيف يوم الغد على

أغلب المناطق.



*الكفرة - تازربو - السرير.

السماء صافية الى ظهور بعض السحب والرياح شمالية شرقية فجنوبية شرقية إلى

متغيرة الأتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 27-24

) درجة مئوية.

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