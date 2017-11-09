نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .







طرابلس9 نوفمبر 2017 (وال)- نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل ليبيا

اليوم الخميس ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني

للأرصاد الجوية .



*من رأس جدير إلى سرت.

السماء صافية الى قليلة السحب الريح باش الى متغير الاتجاه على ساحل

زوارة وطرابلس ويكون شرش الى قبلى على باقى الساحل على ساحل سرت سرعته

مابين (05-15) عقدة إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 – 1.00) متر البحر

هادى الى خفيف الموج درجة حرارة سطح البحر (23) درجة مئوية الرؤيـة جيدة



*الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى.

السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال سقوط امطار خفيفة على ساحل

الجبل الاخضر الريح شرش الى بحرى ويكون متغير الاتجاه على الساحل الممتد

من الخليج الى شحات و باش نهار اليوم على ساحل طبرق سرعته مابين (05-20)

عقدة إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 – 1.25) متر البحر خفيف الموج

ويكون هادئ صباح اليوم على ساحل طبرق درجة حرارة سطح البحر (22) درجة

مئوية الرؤيـة جيدة.

...( وال )...