إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال واعتقالات في مختلف المدن الفلسطينية.





القدس المحتلة 9 نوفمبر2017 (وال) - أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات

اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية في بلدة

بيت أمر شمال الخليل.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد

عوض، إن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق" صافا، والبياضة، والبقعة، ما أدى

لاندلاع مواجهات بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال الإسرائيلي، أطلقوا

خلالها قنابل الغاز السام، ما تسبب بإصابة العشرات بحالات اختناق وتم

إسعافهم ميدانيا.

وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس ثمانية

فلسطينيين بينهم فتاة ، في مختلف مدن ومحافظات الضفة الغربية والقدس

المحتلة.



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