رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مع مدير عام شركة ربسول فرع ليبيا .





طرابلس 09 نوفمبر 2017 ( وال ) - اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة

الوطنية للنفط السيد " مصطفى صنع الله " أمس الاربعاء مع السيد " لويس

بولو نافاز " مدير عام شركة ربسول فرع ليبيا بحضور السيد بلقاسم شنقير

عضو مجلس الادارة والسيد المهدي اصمامة نائب مدير عام الشركة .

وتناول الاجتماع الأوضاع الأمنية بمناطق التعاقد وسبل تعزيزها لتوفير

بيئة العمل المناسبة للعاملين ، وسبل استدامة الانتاج والمشاريع

التطويرية بمناطق التعاقد ، ومناقشة ورش العمل المستهدفة خلال هذا العام

والعام القادم من اجل تطوير أداء العمل .

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