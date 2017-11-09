رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مع مدير عام شركة ربسول
فرع ليبيا .
الخميس ، 09- 11- 2017 - 09:30:00
طرابلس 09 نوفمبر 2017 ( وال ) - اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة
الوطنية للنفط السيد " مصطفى صنع الله " أمس الاربعاء مع السيد " لويس
بولو نافاز " مدير عام شركة ربسول فرع ليبيا بحضور السيد بلقاسم شنقير
عضو مجلس الادارة والسيد المهدي اصمامة نائب مدير عام الشركة .
وتناول الاجتماع الأوضاع الأمنية بمناطق التعاقد وسبل تعزيزها لتوفير
بيئة العمل المناسبة للعاملين ، وسبل استدامة الانتاج والمشاريع
التطويرية بمناطق التعاقد ، ومناقشة ورش العمل المستهدفة خلال هذا العام
والعام القادم من اجل تطوير أداء العمل .
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