دراسة: آلاف مرضى السرطان المتقدم يعيشون سنوات عديدة .





لندن 9 نوفمبر2017 ( وال ) - كشف بحث جديد أجرته مؤسسة "ماكميلان"

لدعم مرضى السرطان، أن آلاف الأشخاص في انجلترا ممن يعانون من أكثر حالات

السرطان تطورا يعيشون لسنوات عديدة بعد اكتشاف إصابتهم بالمرض.

وارجعت مؤسسة "ماكميلان"، الفضل في هذا الأمر إلى طرق العلاج الجديدة،

لكنها حذرت من أن العيش لفترة طويلة مع الإصابة بمراحل متقدمة من السرطان

قد يُسبب مشاكل.

ونقلت بي بي سي عن أدريان بيتيلي مستشارة رعاية الحالات الحرجة في

مؤسسة "ماكميلان"، أن العيش لفترة أطول في هذه المرحلة الرابعة من

السرطان قد يُسبب مشاكل أخرى للمريض.

واضافت "هذا بالفعل نبأ سار، لكن العيش لفترة طويلة بحالة مُتقدمة من

السرطان قد يكون وضعا صعبا أيضا، فعلاوة على علاج الأعراض الجسمية

للسرطان وحجز العديد من المواعيد في المستشفيات والخضوع للأشعة المتكررة

وخيارات العلاج، فإن هناك تأثيرا معنويا ونفسيا بسبب وجود مستقبل غامض".