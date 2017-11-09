ورشة عمل حول ضوابط ومواصفات تعيين أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي .





طرابلس 09 نوفمبر 2017 ( وال ) - أقيمت بمقر المركز العام للتدريب

والتطوير التعليم بطرابلس أمس الاربعاء ورشة عمل حول ضوابط ومواصفات

تعيين أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي.

وتضمنت الورشة التي حضرها وكيل الوزارة لشؤون الهيئات والمراكز "

محمد نوير الزوي " ومدير عام المركز العام للتدريب والتطوير التعليم "

مسعودة الاسود " وعدد من أعضاء هيئة التدريس من المعاهد العليا والجامعات

والإدارات بالوزارة.

وتم تقديم عرضاً ضوئيا بعنوان (ضوابط ومواصفات تعيين أعضاء هيئة

التدريس بمؤسسات التعليم العالي )قدمه الدكتور (فتحي سالم) استعرض من

خلاله الشروط التي يجب مراعاتها في أعضاء هيئة التدريس والمواصفات

والضوابط فيما يتعلق بمهنة التدريس والبحث العلمي، منوهاً إلى أن هذه

المواصفات بحسب ما تناوله تنقسم إلى مواصفات قيادية ومهارية وصحية .

وأكد على ضرورة الإلمام بالمعايير والمتطلبات الأكاديمية للمقرر

الدراسي ووفق معايير الجودة المعدة من قبل المركز الوطني لجودة واعتماد

المؤسسات التعليمية والتدريبية في هذا الشأن .

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون الهيئات والمراكز " محمد نوير الزوي "أن

الورشة الهدف منها هو الخروج بتوصيات تستفيد منها الوزارة لتحديد آلية

تعيين عضو هيئة التدريس ، من حيث المعايير، والموصفات، والدور المطلوب

منه، وما تستطيع الوزارة توفيره ، لتعيين عضو هيئة التدريس الكفء .

وأشار الوكيل بأن الورشة هي بداية لسلسلة من الورش تعتزم الوزارة

تنفيذها، منها ما يتعلق بترقيات أعضاء هيئة التدريس، ومخرجات التعليم

المتوسط وقدراته وإمكانياته كمدخل للتعليم العالي، ومخرجات التعليم

العالي واحتياجات سوق العمل.

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