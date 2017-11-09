بحث الإجراءات العملية العاجلة لتوفير المياه لسكان بلدية أم الرزم .





طرابلس 09 نوفمبر 2017 ( وال ) - بحث الاجتماع الذي عقد أمس الاربعاء

بمقر ديوان الهيئة بطرابلس الإجراءات العملية العاجلة لتوفير المياه

لسكان بلدية أم الرزم .

وضم الاجتماع رئيس الهيئة العامة للموارد المائية المهندس " ناجي

السيد عبد الرحمن " ، وعميد بلدية ام الرزم " يونس حمد خليفة " وبعض

المسئولين بالشركة العامة للتحلية .

وناقش الاجتماع تفعيل العقد المبرم مع شركة فيباك النمساوية بشأن

تنفيذ محطة خليج البومبة لتحلية مياه البحر بسعة إنتاجية قدرها 30 ألف

متر مكعب من المياه يوميا والتي ستزود المياه لمناطق أم الرزم والتميمي

وبالفرايس وخليج البومبة ورأس التين وأم حفين ومرتوبة والفتائح وحي

الساحل بمدينة درنة.

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