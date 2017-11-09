مصرع 4 أشخاص واصابة 30 بانهيار ارضي في كولومبيا.





بوجوتا 9 نوفمبر 2017 (وال) - لقي أربعة أشخاص مصرعهم وفقدان اكثر من 20

آخرون جراء انهيار أرضي بسبب هطول الأمطار في كولومبيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو 30 شخصا أصيبوا جراء الانهيار الأرضي

الذي دمر 37 منزلا في بلدية كورينتو جنوب شرقي البلاد.

ويتكرر حدوث الانهيارات في المناطق الريفية والجبلية في كولومبيا خاصة

في موسم الأمطار.

وتوجه الرئيس "خوان مانويل سانتوس" إلى كورينتو ، التي يقطنها نحو 30

ألف نسمة ، للوقوف على إجراءات الطوارئ.



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