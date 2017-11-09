مدعية المحكمة الجنائية الدولية : العدالة ستكون العنصر الأهم لتحقيق السلام الدائم في ليبيا .





نيويورك 09 نوفمبر2017 ( وال )- أكدت المدعية العامة للمحكمة

الجنائية الدولية " فاتو بنسودا " أهمية العدالة لتحقيق السلام المستدام

في ليبيا عبر تعزيز المحاكم المؤهلة التي يمكن أن تقوم بدور حيوي في ذلك

.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي اليوم بشأن الوضع في

ليبيا أشارت خلاله بنسودا إلى أن "العدالة ستكون العنصر الأهم لتحقيق

للسلام الدائم لفي البلاد".

وحثت على تعزيز دور المحاكم التي تتمتع باختصاص للنظر في الجرائم

المرتكبة في ليبيا، ومنها المحكمة الجنائية الدولية، في مجال المساءلة

على الجرائم الخطيرة التي وقعت، لافتة إلى أن "الاحترام التام لسيادة

القانون يعتبر عنصرا أساسيا لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في ليبيا".

وأشارت بنسودا إلى أن "مكتبها قد أحرز تقدما مهما منذ تقريرها الأخير

لمجلس الأمن قبل ستة أشهر، في التحقيقات في ادعاءات الجرائم في ليبيا".

وتحدثت بنسودا عن التحديات الكثيرة التي تواجهها ليبيا ومنها انتشار

الجماعات المسلحة، واستمرار نشاط (داعش) رغم تراجعه، والأزمة الإنسانية

الناجمة عن كون ليبيا نقطة العبور لمئات آلاف المهاجرين، والصراع السياسي

الدائر في مناطق كثيرة .

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