المنتخب الوطني لكرة القدم يواصل تدريباته في سوسه استعدادا للقاء نظيره التونسي.





طرابلس 08 نوفمبر 2017 (وال) - يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة

القدم لليوم الثاني تدريباته بالميدان الجانبي لملعب المنزه في تونس،

استعدادا لمباراته المرتقبة أمام نظيره التونسي يوم السبت القادم، ضمن

منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس

العالم 2018 بروسيا .

وذكر المدير الإداري للمنتخب الوطني عادل الخمسي أن التدريبات شهدت

تواجد معظم اللاعبين المحليين، بالإضافة إلى المحترفين بالخارج وأبرزهم

أحمد بن علي ، وحمدو المصري، والمعتصم المصراتي.

وأوضح الخمسي أن اللاعبين المحترفين بالخارج التحقوا مساء أمس

الثلاثاء ببعثة منتخبنا الوطني في تونس، مؤكدا أن المدير الفني عمر

المريمي وضع برنامج تدريبي كامل إلى يوم موعد المباراة، التي ستقام يوم

11 نوفمبر الجاري بملعب رادس .

وأضاف الخمسي أن معنويات اللاعبين مرتفعة وانضباطهم على أعلى مستوى،

وجميعهم عاقدين العزم على تحقيق نتيجة إيجابية.

وكانت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وصلت أمس الثلاثاء إلى

فندق المرادي بقمرت في العاصمة التونسية.

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