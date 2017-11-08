الوحدة يفوز على المحلة (2-0) في الدوري الممتاز لكرة القدم.





طرابلس 08 نوفمبر 2017 (وال) - حقق فريق الوحدة انتصاره الأول في

الدوري الممتاز لكرة القدم على حساب فريق المحلة في المباراة التي

جمعتهما مساء اليوم الأربعاء بملعب طرابلس الدولي، ضمن منافسات الجولة

السابعة والأخيرة ذهابا لفرق المجموعة الرابعة .

وفاز الوحدة بهدفين لصفر على مضيفه المحلة، سجلهما لاعبيه محمد

مكاري و أحمد العلواني.

وبهذه النتيجة رفع فريق الوحدة رصيده إلى خمس نقاط، وبقى فريق المحلة

برصيده السابق ست نقاط .

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