انقطاع الاتصالات الهاتفية والانترنت من منطقة الوشكة حتى سرت.



سرت 08 نوفمبر 2017(وال ) - قالت مصادر بشركة هاتف ليبيا للاتصالات أن

الاتصالات الهاتفية الأرضية والمحمولة والانترنت انقطعت عن المنطقة

الواقعة بين الوشكة شرق مصراتة وحتى منطقة الثلاتين غرب سرت.

وأوضحت المصادر- لوكالة الانباء الليبية - أن انقطاع الاتصالات عن

تلك المنطقة الممتدة على مسافة 70 كيلومتر تقريبا، يرجع إلى الأضرار التي

لحقت بمحطات التغطية والإرسال بسبب الحرب على تنظيم داعش العام الماضي،

بالإضافة إلى عمليات سرقة معدات تلك المحطات الممتدة على طول الطريق

الساحلي.

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