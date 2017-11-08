رئيسة ليبيريا تطالب بالتزام الهدوء بعد تعليق الجولة الثانية من الانتخابات .





جوهانسبرج 8 نوفمبر(وال)-طالبت رئيسة ليبيريا، ايلين جونسون سيرليف،

الشعب بالتزام "الصبر" و"السلوك السلمي" في ظل مرحلة "عدم اليقين" التي

تخيم على البلاد بعد أن قرر القضاء تعليق الجولة الثانية من الانتخابات

الرئاسية إلى أجل غير مسمى.

وفي رسالة بثت إلى الليلة الماضية، أكدت الرئيسة أن "الديمقراطية

الليبيرية تتعرض للهجوم" وسمعة بلادنا على المحك.

ورحبت الرئيسة بإعراب الأحزاب السياسية بشكل علني عن الالتزام بالإجراءات

القانونية.

وكانت المحكمة العليا في ليبيريا قد أجلت أول أمس الاثنين جولة الإعادة

إلى أجل غير مسمى، من أجل قيام اللجنة الانتخابية بإجراء تحقيق في شكاوى

تتعلق بالتزوير والتلاعب.