بدء أعمال المؤتمر الدولي لأطباء القلب في العاصمة الاردنية اليوم .





عمان 8 نوفمبر 2017 م ( وال )- بدأت في العاصمة الأردنية عمان اليوم

أعمال المؤتمر الدولي الثالث لأطباء القلب بمشاركة وفود تمثل جمعيات

القلب والمستشفيات المعنية بمعالجة أمراض القلب من دول عربية وأجنبية،

إضافة إلى مندوبين عن منظمة الصحة العالمية.

وأوضح رئيس المؤتمر " سعد جابر " في كلمة خلال حفل الافتتاح أن

المؤتمر سيناقش على مدى يومين المستجدات في أمراض الشريان والصمام

الأورطي ، وأمراض تصلب شرايين القلب ، وأمراض الشريان التاجي الرئيسي ،

وهبوط القلب وأنواعه والطرق الحديثة في علاجه ، والتدخلات العلاجية

القلبية .

كما سيناقش أخر التطورات في جراحة القلب وأمراض تشوهات القلب الخلقية

عند الأطفال والكبار ، واضطرابات دقات القلب ، والحديث في تخدير القلب.

وسيعقد على هامش الجلسات العلمية ورشة عمل خاصة بالفنيين وممرضي

القسطرة القلبية، وتخطيط القلب الكهربائي.

يذكر أن الاختصاصات المستفيدة من المشاركة بالمؤتمر هي أطباء وجراحة

القلب وأطباء وجراحة قلب الأطفال والأمراض الباطنية والتخدير إلى جانب

جراحي الشرايين والأوعية الدموية والأطفال وطب الأسرة والطب العام

والتمريض وفنيي القسطرة والمهن الطبية المساندة .

كما سيقام على هامش المؤتمر معرض طبي بمشاركة 30 شركة ، واشتمل على

المعدات والأدوية والتجهيزات الطبية المتعلقة بأمراض جراحة وقسطرة القلب.

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