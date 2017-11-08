برميل أوبك يسجل أعلى سعر له منذ 29 شهرا .







فيينا/لندن 8 نوفمبر2017 ( وال )- واصل سعر خام منظمة الدول المصدرة

للنفط (أوبك) ارتفاعه في تعاملات يوم الثلاثاء ، مسجلا ( 62.07 ) دولارا

للبرميل ، وهو أعلى مستوى يسجله منذ الـ11 من يونيو 2015 .

وذكرت المنظمة النفطية من مقرها بفيينا اليوم الثلاثاء أن سعر سلة

أوبك ، التي تضم 14 نوعا من الخام

ارتفع ، بنسبة 1.7 في المئة أمس بالتزامن مع إعلان المنظمة النفطية عن

توقعات باستمرار زيادة استهلاك "الذهب الأسود" ليصل إلى 111 مليون برميل

يوميا بحلول عام 2040 ، بزيادة بواقع ( 16 ) في المئة مقابل 2016 .

وكان الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) " محمد باركيندو

" قد أكد أمس أيضا أن منتجي النفط يواصلون النقاشات حول تمديد اتفاق خفض

المعروض من الخام ، الساري حتى مارس 2018.

وتراجع سعر خام القياس الأوروبي، برنت، تسليم ديسمبر القادم في مستهل

تعاملات اليوم بسوق العقود الآجلة بلندن بنسبة 0.62 في المئة مقابل ختام

الجلسة السابقة، مسجلا 63.34 دولارا للبرميل.

...( وال )...