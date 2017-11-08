بورصة دبي تتراجع بأكبر وتيرة يومية خلال 16.

5 شهرا .



دبي 8 نوفمبر 2017 ( وال )- هبطت بورصة دبي خلال تداولات الأربعاء مسجلة

أكبر وتيرة نزول يومية خلال 16 شهرا ونصف الشهر ، مع استمرار تضرر

معنويات المستثمرين بحملات واسعة شنتها السعودية لمحاربة الفساد.

وانخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 2.2 بالمائة ، وهو أكبر انخفاض يومي منذ 26

يونيو 2016، ليصل إلى ( 3404 ) نقاط ، وهو أدنى مستوى مسجل منذ منتصف

يوليو الماضي.

وجاءت الخسائر تحت وطأة انخفاض شبه جماعي للأسهم المتداولة يتصدرها

"شعاع كابيتال" بـ 5.5 بالمائة، و"الاتحاد العقارية" بـ 4.62 بالمائة،

و"أرابتك" بـ 4.54 بالمائة، و"إعمار العقارية" بـ 3.15 بالمائة، و"إعمار

مولز" بـ 3.12 بالمائة.

وطالت الخسائر أغلب بورصات الخليج، إذ انخفضت بورصة السعودية بنحو 0.75

بالمائة إلى 6881 نقطة، وتراجعت بورصة قطر بنسبة 0.81 بالمائة إلى 7866

نقطة، وهبطت بورصة مسقط 0.93 بالمائة لتصل إلى 5031 نقطة.

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