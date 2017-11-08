مستشفى صبراتة التعليمي ينظم ورشة عمل حول تنقية الدم لمريض العناية المركزة.الأربعاء ، 08-11-2017 - 13:33:00



طرابلس 8 نوفمبر 2017 (وال) - نظم قسم الكلى بمستشفى صبراتة التعليمي
ورشة عمل تحت عنوان " تنقية الدم لمريض العناية المركزة ".
وشارك في الورشة أكثر من 50 متدرب من عدة مستشفيات منها صرمان ،
والعجيلات ، والزاوية ، وزوارة، والجميل ، ورقدالين ، والسبيعة ، ووحدة
الغسيل بمركز طرابلس الطبي.
وتلقى المتدربون خلال هذه الورشة التي استمرت لاربعة ايام ، محاضرات حول
كيفية التعامل مع مرضى الكلى في العناية المركزة ، وكيفية تشغيل جهاز
الغسيل التعويضي المستمر لتجنيب المرضى مشاق التنقل من مراكز الغسيل إلى
المستشفيات.
..(وال)..

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