مستشفى صبراتة التعليمي ينظم ورشة عمل حول تنقية الدم لمريض العناية المركزة.





طرابلس 8 نوفمبر 2017 (وال) - نظم قسم الكلى بمستشفى صبراتة التعليمي

ورشة عمل تحت عنوان " تنقية الدم لمريض العناية المركزة ".

وشارك في الورشة أكثر من 50 متدرب من عدة مستشفيات منها صرمان ،

والعجيلات ، والزاوية ، وزوارة، والجميل ، ورقدالين ، والسبيعة ، ووحدة

الغسيل بمركز طرابلس الطبي.

وتلقى المتدربون خلال هذه الورشة التي استمرت لاربعة ايام ، محاضرات حول

كيفية التعامل مع مرضى الكلى في العناية المركزة ، وكيفية تشغيل جهاز

الغسيل التعويضي المستمر لتجنيب المرضى مشاق التنقل من مراكز الغسيل إلى

المستشفيات.

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