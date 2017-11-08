مَصرف الوحدة يُطلق خِدمة جَديدة لزَبائنه .



بنغازي 8 نوفمبر 2017 (وال) - أعلنت إدارة مصرف الوحدة عن إطلاق خدمة

جديدة باسم "التحويل من حساب جاري إلى حساب جاري آخر"

وقال المتحدث باسم مصرف الوحدة المعتصم الفيتوري إنه يجب على الزبون أن

يقوم بالاشتراك بالخدمة عن طريق مركز الخدمات الإلكترونية وتعبئة نموذج

الاشتراك.

وبين الفيتوري أنه يجب على الزبون الذي يرغب في الاشتراك بالخدمة أن يكون

مشتركا بخدمة الرسائل القصيرة SMS.

وأوضح أن سقف التحويل حاليا من حساب جاري إلى حساب جاري آخر 2.000 د.ل

يوميا و 10.000 د.ل شهريا.

وأشار إلى أن هذه الخدمة لا تعمل إلا بالفروع التي تعمل بالمنظومة

المصرفية فليكس كيوب، منوها إلى أن الخدمة تقـدم من خلال تطبيق الوحدة

موبايل.

وقدم الفيتوري شرحًا مفصلًا لتحويل الأموال من خلال تطبيق الوحدة موبايل

بحيث يتم من خلال هذه الوظيفة إجراء التحويلات المالية من حساب جاري إلى

حساب جاري آخر بنفس المصرف بين الفروع المربوط بالمنظومة الموحدة .

( فرع وال بنغازى ) .