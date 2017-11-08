ادارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي تطلب من المصارف التجارية عدم تداول الدينار المعدني الجديد .





طرابلس 8 نوفمبر 2017 ( وال ) - طالبت ادارة الرقابة على المصارف

والنقد بمصرف ليبيا المركزي عدم قبول تداول العملة المعدنية ( دينار

معدني) لاصداره مخالفا للقانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف المعدل

بالقانون رقم ( 46 ) لسنة 2012 وعلى الدور الاشرافي والرقابي الذي يمارسه

مصرف ليبيا المركزي على المصارف التجارية وفقا لاحكام القانون .

وجاء في بيان صحفي للمصرف المركزي تحصلت وكالة الانباء الليبية على

نسخة منه :

( أنه ثبت لدى مصرف ليبيا المركزي تداول مسكوك معدني ( دينار معدني )

جديد كعملة ليست صادرة عن الادارة المختصة باصدار النقد ( ادارة الاصدار

) وذلك بالمخالفة للقانون المذكور اعلاه ، وباعتبار أن مصرف ليبيا

المركزي هو المؤسسة المعنية باصدار النقد والمحافظة على استقراره في

الداخل والخارج

.. عليه يطلب من المصارف التجارية عدم قبول تداول العملة المعدنية

المشار اليها اعلاه بأي شكل من الاشكال او الاحتفاظ بها طرف مصارفكم .

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