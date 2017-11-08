ارتفاع أسعار الذهب بدعم من تراجع الدولار .





لندن 8 نوفمبر 2017 (وال) - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تراجع

الدولار بعد نشر تقرير إعلامي أشار إلى احتمال تأجيل تطبيق خفض لضرائب

الشركات في إطار خطة أمريكية مهمة للإصلاح الضريبي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2ر0 بالمئة إلى 43ر1278 دولار

للأوقية . وكان المعدن قد تراجع بنحو 5ر0 بالمئة يوم الثلاثاء.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 3ر0 بالمئة إلى

1279 دولارا للأوقية.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الثلاثاء نقلا عن مصادر لم تسمها أن

الزعماء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي يدرسون تأجيل تطبيق خطة

الخفض الضريبي الرئيسية لمدة عام كي تصبح متماشية مع قواعد المجلس.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست

عملات رئيسية بنسبة 1ر0 بالمئة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ، صعدت الفضة 4ر0 بالمئة إلى 02ر17

دولار للأوقية ، وزاد البلاتين 5ر0 بالمئة إلى 30ر927 دولار للأوقية ،

وارتفع البلاديوم 3ر0 بالمئة إلى 70ر995 دولار للأوقية.



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