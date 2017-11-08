اِنطلاق فَعاليات مَعرض الكِتاب السّنوي في دورته الثّانية في بَنغازي .





بنغازي 8 نوفمبر 2017 ..( وال ).. انطلقت في بنغازي فعاليات معرض

الكتاب السنوي في دورته الثانية بمشاركة العديد من دور النشر والمكتبات

منها مكتبة عمر المختار والمتوسط والنهضة ورابح ودار الفضيل ومكتبة

الهيأة العامة للإعلام والثقافة.

وإشتمل المعرض الذي يقام بالمعهد العالي للمهن الطبية بالتعاون مع

مجموعة الريادة على العديد من الاجنحة التي ضمت الاف العناوين وأحدث

الاصدارات من الكتب في مختلف المجالات الثقافية والتاريخية والأدبية

والعلمية والدينية .

وتشارك في فعاليات المعرض كلية التربية بنغازي ومركز الأمل للصم

والبكم بمشاركات متنوعة في فن النحت والفن التشكيلي والتحنيط والأشغال

اليدوية.

وتشتمل فعاليات المعرض على العديد من الانشطة الثقافية والامسيات

الادبية ضمن (الصالون الثقافي) منها مشاركة للأستاذ سعيد بوحجر عن أسماء

المدن القديمة والتعريف بها .. والدكتورة عازة المنصوري : تعريفات مكتبية

وكيفية التعامل مع المكتبات

والأستاذ محمد العنيزي بمشاركة عنوانها (محطات بنغازية) والأستاذ

فيصل فخري وعبدالباسط الشيخي ، الإعلام والصحافة الرياضية.

كما ستقام أمسية للشعر الشعبي بمشاركة الشاعر خالد الصبيحي .

كما يتضمن المعرض أمسية قصصية للكتاب محمد مفتاح الزروق ورحاب شنيب

وجبريل العبيدي.

...( وال بنغازى ) ....