قوات الاحتلال تعتقل مواطنين بالخليل وتداهم عدة بلدات.





الخليل 8- نوفمبر -2017 ( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،

اليوم الأربعاء، شابا من بلدة إذنا، وآخر من البلدة القديمة من مدينة

الخليل، وداهمت بلدتي بني نعيم ودير سامت.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية ، إن قوات الاحتلال داهمت بلدة إذنا غرب

الخليل واعتقلت المواطن حازم الجياوي (31 عاما)، ونقلته إلى جهة مجهولة،

بينما تم اعتقال المواطن جهاد العجلوني (17 عاما)، وذلك بعد توقيفه على

حاجز "ابو الريش" القريب من الحرم الابراهيمي الشريف.

كما وداهمت عددا من الأحياء في مدينة الخليل، وبلدتي بني نعيم ودير

سامت.

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