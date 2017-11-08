التّفتيش التّربوي بَنغازي يُناقش آلية تَطوير أَداء المُعلم .





بنغازي 8 نوفمبر 2017 ..(وال ) ... عقدت بقاعة اجتماعات مكتب

التفتيش التربوي قطاع التربية والتعليم بنغازي حلقة نقاش تحت عنوان "

كيفية تطوير أداء المعلم" بمشاركة المفتشين التربويين بنغازي والمناطق

والمدن المجاورة لها ، في إطار السعي الدائم للرقي بسير العملية

التعليمية.

وتناولت حلقة النقاش آلية تَطوير أَداء المُعلم . . حيث أكدت

الأستاذة " مكاسب الفاخري " خلال النقاش على ضرورة مواكبة التطور العلمي

في المجال التربوي .. بالإضافة إلى ضرورة قيام المعلمين بعقد ندوات

لتبادل خبرات الأداء المهني الناجح فيما بينهم.

وبدروه أكد الأستاذ " محمد أبوبكر الزايدي "على ضرورة التركيز لتطوير

أداء المعلم .. مؤكدا على استمرار النمو المهني للمعلم ، وتقويم مهارات

المعلم ومعرفة أهداف تقويم أداء المعلم، ومن يقوم بالتعلم، والاحتياجات

الواجب تواجدها عند المعلم.

ومن جهتها رأت الأستاذة " رشا بيرم " أن تطوير أداء المعلم يتطلب تعاون

الجميع في ظل التغيرات والتطورات وتغير المناهج ووسائل التعلم .. مطالبة

بمساعدة المعلم على تنمية مهاراته في أدائه لأعماله بكفاءة عالية حتى

تنعكس إيجابيا على نتائج الطلاب.

..( وال بنغازى ) ..