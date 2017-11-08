الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .







طرابلس 08 نوفمبر 2017 (وال)- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاربعاء ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



ملخص عام.

انخفاض طفيف في درجات الحرارة على مناطق شمال غرب ليبيا ، ويشمل خليج

سرت ومناطق الشمال الشرقي يوم الغد بينما يبقى الطقس مستقر على مناطق

الجنوب.



رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء صافية إلى قليلة السحب واحتمال ظهور شبورة مائية أخر الليل

والصباح الباكر على الساحل الممتد من مصراته إلى سرت ، والرياح جنوبية

غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجـــات الحــــــرارة

القصوى تتـــــراوح مـــــابين (21-24) درجة مئوية ولا تتجاوز (20) درجة

على المرتفعات الجبلية وتصل اليوم إلى (30) درجة على سرت وأبونجيم.



بن جواد - سهل بنغازي حتى إمساعد - جالو - مراده.

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على الجبل الأخضر ،

والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا هذا اليوم على بنغازى

مثيرة للاتربة والغبار ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (25-30)

درجة مئوية تتحول الرياح يوم الغد إلى جنوبية غربية فشمالية غربية معتدلة

السرعة مع انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة . .



الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة.

السماء قليلة السحب ، والرياح متغيرة الإتجاه خفيفة السرعة ، ودرجات

الحرارة القصوى تتراوح مابين (24-29) درجة مئوية.



الكفرة - تازربو - السرير.

السمـــــاء صافيــــة إلى ظهور بعض السحب العـابـــرة والريــاح متغـيرة

الاتجـاه إلى شماليــة شرقيـة سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ، ودرجـات

الحــرارة القصوى تتــراوح مـابين ( 28-24 ) درجة مئوية.

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