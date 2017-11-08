الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال
الثلاثة الأيام القادمة .
الأربعاء ، 08- 11- 2017 - 10:09:00
طرابلس 08 نوفمبر 2017 (وال)- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا
خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاربعاء ، وفقاً
للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
ملخص عام.
انخفاض طفيف في درجات الحرارة على مناطق شمال غرب ليبيا ، ويشمل خليج
سرت ومناطق الشمال الشرقي يوم الغد بينما يبقى الطقس مستقر على مناطق
الجنوب.
رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.
السماء صافية إلى قليلة السحب واحتمال ظهور شبورة مائية أخر الليل
والصباح الباكر على الساحل الممتد من مصراته إلى سرت ، والرياح جنوبية
غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجـــات الحــــــرارة
القصوى تتـــــراوح مـــــابين (21-24) درجة مئوية ولا تتجاوز (20) درجة
على المرتفعات الجبلية وتصل اليوم إلى (30) درجة على سرت وأبونجيم.
بن جواد - سهل بنغازي حتى إمساعد - جالو - مراده.
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على الجبل الأخضر ،
والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا هذا اليوم على بنغازى
مثيرة للاتربة والغبار ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (25-30)
درجة مئوية تتحول الرياح يوم الغد إلى جنوبية غربية فشمالية غربية معتدلة
السرعة مع انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة . .
الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة.
السماء قليلة السحب ، والرياح متغيرة الإتجاه خفيفة السرعة ، ودرجات
الحرارة القصوى تتراوح مابين (24-29) درجة مئوية.
الكفرة - تازربو - السرير.
السمـــــاء صافيــــة إلى ظهور بعض السحب العـابـــرة والريــاح متغـيرة
الاتجـاه إلى شماليــة شرقيـة سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ، ودرجـات
الحــرارة القصوى تتــراوح مـابين ( 28-24 ) درجة مئوية.
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