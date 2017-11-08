النفط يهبط مع تراجع واردات الصين لكن السوق تظل مدعومة بتخفيضات الإنتاج سنغافورة 8 نوفمبر 2017 ( وال ) - هبطت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع تراجع واردات الصين من الخام إلى أدنى مستوى في عام، وإن كان التجار قالوا إن السوق بشكل عام تظل مدعومة بتخفي



وبحلول الساعة 0617 بتوقيت جرينتش انخفض خام القياس العالمي مزيج

برنت 31 سنتا، أو ما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 63.38 دولار للبرميل

كما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا، أو ما يعادل 0.5 بالمئة،

إلى 56.89 دولار للبرميل مقارنة مع سعر التسوية السابقة لكنه ما زال أيضا

غير بعيد عن أعلى مستوى منذ يوليو تموز 2015 الذي سجله في وقت سابق هذا

الأسبوع عندما بلغ 57.69 دولار للبرميل

وهبطت واردات الصين من النفط في أكتوب بشدة من مستوى مرتفع يقترب من

القياسي بلغ نحو تسعة ملايين برميل يوميا في سبتمبر إلى 7.3 مليون برميل

يوميا فقط في أكتوبرحسبما أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك يوم

الأربعاء ، وهذا هو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2016.

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