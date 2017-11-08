رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط يجتمع مع مجلس إدارة شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز.





طرابلس 8 نوفمبر 2017 ( وال ) - اجتمع رئيس مجلس الادارة للمؤسسة

الوطنية للنفط المهندس " مصطفى صنع الله " مع رئيس مجلس إدارة شركة رأس

لانوف المكلف " ناجي احفاف " وعضو مجلس الإدارة مدير عام الشؤون

والادارية المالية عبدالله طاهر، وعضو مجلس الادارة مدير عام الشؤون

الفنية أحمد سليمان و عضو مجلس الادارة مدير عام المشروعات احمد باكوري

ومدير الإدارة المالية عبدالله مرسال .

وأكد المهندس مصطفى صنع الله خلال الاجتماع أهمية ودور شركة رأس

لانوف لتصنيع النفط والغاز للاقتصاد الوطني .. مشددا حرص المؤسسة على

تقديم كل الدعم المطلوب لإعادة تشغيل مصانع الشركة، وأهمية العنصر البشري

في العملية الإنتاجية وثقتة الكبيرة في السواعد الوطنية بالشركة و

ضرورة الاهتمام بها.

وتم خلال الاجتماع تقديم سردا للوضع الفني لشركة رأس الانوف حاليا من

قبل رئيس مجلس إدارة الشركة .. مشيرا إلى المشاريع المتعاقد عليها،

والصعوبات التي تعاني منها الشركة في ظل الوضع الراهن، ولاسيما تدهور سعر

صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية.

كما تناول الاجتماع استعدادات الشركة لإعادة تشغيل مصانعها ، والعمل على

صيانتها والمرافق التابعة لها والحالة الفنية لمخازن الشركة.

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