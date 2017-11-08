إغلاق معبر حدودي لإعادة جثمان دبلوماسي باكستاني قتل في أفغانستان.





إسلام اباد 8 نوفمبر2017 ( وال ) - أغلق معبر ممر خيبر الحدودي بين

باكستان وأفغانستان أمام جميع وسائل المواصلات اليوم لإعادة جثمان

الدبلوماسي الباكستاني الذي قتله مسلحون مجهولون بالرصاص في أفغانستان.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إن باكستان استدعت القائم

بالأعمال الأفغاني في إسلام أباد للاحتجاج على قتل نيار إقبال رانا

المسؤول بالقنصلية أمس قرب مقر إقامته في مدينة جلال أباد شرق البلاد.

كما حثت الخارجية الباكستانية ، الحكومة الأفغانية على اتخاذ خطوات

عاجلة لاعتقال الجناة وضمان سلامة وأمن الموظفين الدبلوماسيين

الباكستانيين في أفغانستان.