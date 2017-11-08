رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يجتمع مع أعيان بلدية القطرون.





طرابلس 8 نوفمبر 2017 ( وال ) - .. عقد المهندس " مصطفى صنع الله "

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعاً مع أعيان من بلدية القطرون يترأسهم

الشيخ " منا صالح " رئيس المجلس الأعلى لقبائل التبو، ومحمد منه وعلى دلا

من أعيان بلدية القطرون.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط ما تعانيه بلدية

القطرون والمدن المجاورة لها من نقص في الوقود وغاز الطهي .

وأكد المهندس مصطفى صنع الله : حرصه على حل أزمة المحروقات ووصولها

إلى المواطنين في مختلف ربوع ليبيا و بسعرها الرسمي ، مشيرا إلى المشاكل

التي تعيق ذلك سواء التحديات الأمنية التي يواجهها السائقين لايصال

المحروقات لمناطق الجنوب او اعمال التهريب والتي تتسبب في زيادة الأسعار

وعدم توفر المحروقات في المحطات.

كما أوضح المهندس صنع الله ان توجيهاته لشركة البريقة لتسويق النفط تقضي

بسرعة معالجة هذه المختنقات وفق الخطط الموضوعة ، الا أن ذلك يتطلب أيضا

تضافر الجهود لانجاح هذه الخطط .

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