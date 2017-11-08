اجتماع تحضيري لورشة عمل حول دور كليات التربية في تطوير العملية التعليمية.





طرابلس 08 نوفمبر 2017( وال ) - عقد بمقر المركز العام لتطوير

وتدريب التعليم بطرابلس، الاجتماع التحضيري الثالث لورشة العمل المقرر

إقامتها في 12 شهر ديسمبر القادم حول دور كليات التربية في تطوير جودة

العملية التعليمية في ليبيا.

وشارك في الاجتماع مدير إدارة شؤون الجامعات بوزارة التعليم جمال

الفردغ، ومدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم مسعودة الأسود ومدراء

إدارات الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والتعليم الأساسي والثانوي

والتفتيش التربوي والفئات الخاصة والمسؤولين بمركز ضمان جودة المؤسسات

التعليمية وعمداء كليات التربية .

وبحث الاجتماع آلية تنظيم ورشة العمل التي ستتركز محاورها حول إعداد

المعلمين وواقع كليات التربية ومعايير الجودة المفترض توفرها في خريجي

كليات التربية.

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