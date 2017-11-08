محافظ مصرف ليبيا المركزي يجدد دعمه لإنجاح آمال وتطلعات مُزارعي الجنوب الليبي .





طرابلس 08 نوفمبر 2017 ( وال ) - جدد محافظ مصرف ليبيا المركزي

الدكتور" الصديق عمر الكبير" دعم المصرف لإنجاح آمال وتطلعات مُزارعي

الجنوب ومساعدتهم على تطوير مشاريعهم الزراعية ، والرفع من القدرات

الإنتاجية للجمعية والمشروعات القائمة برعايتها ، والعمل على تفعيل دور

القطاع الخاص وخلق تنمية مكـانية بالجنوب الذي يُعتبر أحد موارد ليبيـا

من مادتي القمح والشعير .

وأعرب رئيس وأعضــاء جمعية مزارعي حبوب فزان الذين يمثلون عدداً من

بلديات الجنوب الليبي خلال استقبالهم من قبل محافظ مصرف ليبيا المركزي "

بحضور السيد " الهـادي الصغير " عضو مجلس النواب عن شكرهم العميق وعظيم

امتنانهم للاهتمام الكبير الذي بذله مصرف ليبيا المركزي لدعم زراعة

الحبوب والنهوض بها في منطقة الجنوب الليبي .



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