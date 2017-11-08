وكيل الديوان والتعليم العام يناقش مع مراقبي التعليم بداية العام الدراسي وتقييم عمل المراقبات في تطبيق الملاك الوظيفي بالمدارس.





طرابلس 8 نوفمبر 2017 ( وال ) ... ناقش وكيل الديوان وشؤون التعليم

العام "عادل جمعة" خلال اجتماعه السابع مع مراقبات التعليم ببلديات

طرابلس الكبرى الموقف العام لبداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

الواقعة في نطاق هذه البلديات والمتمثلة في أعمال الصيانة والكتاب

المدرسي والتجهيزات بالمؤسسات التعليمية، إلى جانب تقييم عمل مراقبات

التعليم في تطبيق الملاك الوظيفي بالمدارس، وكذلك استعراض مستجدات العمل

بمنظومة المؤسسات التعليمية.

كما تطرق الاجتماع الذي احتضنته بلدية جنزور بمقر الأكاديمية

الليبية بحضور عميد البلدية " فرج عبان" ومديري المراكز والإدارات

والمكاتب بديوان الوزارة ، لمناقشة الصعاب والعراقيل التي تواجه عمل

مراقبات التعليم وملاحظاتهم حول سير الدراسة والمشاكل التي تعترضها وسبل

حلهلتها لاسيما فيما يتعلق بالوسائل والمستلزمات التعليمية والاكتظاظ

الطلابي بالمدارس والعجز القائم ببعض التخصصات ، بالإضافة لمتابعة عمل

لجنة شؤون المعلمين بالوزارة.

وأكد وكيل الديوان وشؤون التعليم العام بأن الهدف من الاحتياط العام

تنظيم هيكلية المؤسسات التعليمية بما يسهم في خدمة القطاع .

كما أكد الوكيل على أهمية المشروع في معرفة الأعداد الفعلية لهذه المدارس

من خلال المنظومة المعدة من قبل شركة الاستثمار الوطني وتحت اشراف إدارة

المعلوماتية والتوثيق بالوزارة ، موضحاً بأن الوزارة أخدت على عاتقها

استكمال هذا المشروع قبل نهاية العام .

ويذكر أن الاجتماع ضم مراقبات التعليم ببلديات كل من( حي الأندلس -

طرابلس المركز - سوق الجمعة - جنزور- أبوسليم - عين زارة - القره بوللي-

تاجوراء- قصر بن غشير - العزيزية - الماية - سواني بن ادم).

...( وال ) ...