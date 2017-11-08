قوات الاحتلال تعتقل مريض من بيت أمر، وتدمر غرفة سكنية وزراعية بقرية فروش بيت دجن بالأغوار.







الخليل 8- نوفمبر -2017 ( وال )- اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء

اليوم الثلاثاء، شابا مريضا من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفاد ت وكالة الانباء الفرنسية بأن قوات الاحتلال المتمركزة على دوار

التجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" اعتقلت الشاب المريض والأسير المحرر أحمد

عوض (24 عاما)، وذلك بعد توقيفه خلال عودته من المستشفى، وتم نقله الى

مركز التوقيف والاعتقال في ذات المنطقة.

من ناحية أخرى دمرت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء،

غرفة سكنية، وبركة زراعية، في قرية فروش بيت دجن بالأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي، عارف دراغمة لــوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، إن

جرافات الاحتلال دمرت، غرفة سكنية، وبركة زراعية تغذي دفيئات بلاستيكية،

للمواطنَين، قاسم و باسم أبو جيش.

يذكر أن الاحتلال دمراليوم منشأت سكنية وبركسات في قرية الجفتلك

بالاغوار الوسطي .

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