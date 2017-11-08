الاجتماع التحضيري الثالث لورشة العمل حول كليات التربية وتجويد العملية التعليمية.





طرابلس 8 نوفمبر 2017 ( وال ) ... عقد يوم أمس الاجتماع التحضيري

الثالث لورشة عمل حول كليات التربية ودورها في تجويد العملية التعليمية

وتطويرها بمشاركة مدير إدارة شؤون الجامعات بوزارة التعليم (جمال الفردغ)

، ومدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم (مسعودة الأسود) ومدير

إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية (فوزية بن غشير) ومسؤولين من

إدارات (التعليم الأساسي -التعليم الثانوي - التفتيش التربوي - تعليم

واندماج الفئات الخاصة - الاحتياطي العام- المركز الوطني لضمان جودة

واعتماد المؤسسات التعليمية) وعدد من عمداء كليات التربية وعدد من خبراء

التعليم. .

وبحث الاجتماع الذي عقد بمقر المركز العام لتطوير وتدريب التعليم بطرابلس

مناقشة آلية تنظيم ورشة العمل (كليات التربية وتجويد العملية التعليمية)

التي ستعقد على عدة حلقات ، حيث ستعقد الحلقة الأولى يوم 12 ديسمبر تحت

عنوان (إعداد المعلم المأمول والواقع) بثلاثة محاور أساسية وهي كليات

التربية من حيث الواقع وواقع المعلم ومعايير الجودة المفترض توفرها في

خريجي كليات التربية.

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