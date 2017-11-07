الرياضي الليبي " أبوعجيلة أبوراس " يتحصل على برونزية بطولة العالم لبناء الأجسام بأسبانيا.الثلاثاء ، 07-11-2017 - 22:37:00



طرابلس 07 نوفمبر 2017 (وال)- تحصل الرياضي الليبي " أبوعجيلة أبوراس
" على القلادة البرونزية قي بطولة العالم "أورلاند كلاسيك" لبناء الأجسام
2017 ، التي اختتمت منافساتها أمس الاثنين بأسبانيا.
وتوج " أبوراس " بالقلادة البرونزية في فئة (1.75) م - (75)
كيلوجراما، والتي تعتبر من البطولات الأقوى في العالم على مستوى هذه
الفئة، وسط منافسة شديدة من أبطال عديد دول العالم.
ويعتبر " أبوراس " من أبطال العالم في وزنه ، وبطل البحر الأبيض
المتوسط أربع مرات وهي : اليونان 2011، وفرنسا 2013 و2015، والجزائر
2016، وبطل أفريقيا 2016 في الجزائر.
وكانت بطولة العالم أورلاند " كلاسيك " لبناء الأجسام قد انطلقت
منافساتها في الثاني من نوفمبر الجاري بمشاركة كبيرة لأبرز أبطال العالم.
...(وال)...

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