الرياضي الليبي " أبوعجيلة أبوراس " يتحصل على برونزية بطولة العالم لبناء الأجسام بأسبانيا.





طرابلس 07 نوفمبر 2017 (وال)- تحصل الرياضي الليبي " أبوعجيلة أبوراس

" على القلادة البرونزية قي بطولة العالم "أورلاند كلاسيك" لبناء الأجسام

2017 ، التي اختتمت منافساتها أمس الاثنين بأسبانيا.

وتوج " أبوراس " بالقلادة البرونزية في فئة (1.75) م - (75)

كيلوجراما، والتي تعتبر من البطولات الأقوى في العالم على مستوى هذه

الفئة، وسط منافسة شديدة من أبطال عديد دول العالم.

ويعتبر " أبوراس " من أبطال العالم في وزنه ، وبطل البحر الأبيض

المتوسط أربع مرات وهي : اليونان 2011، وفرنسا 2013 و2015، والجزائر

2016، وبطل أفريقيا 2016 في الجزائر.

وكانت بطولة العالم أورلاند " كلاسيك " لبناء الأجسام قد انطلقت

منافساتها في الثاني من نوفمبر الجاري بمشاركة كبيرة لأبرز أبطال العالم.

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