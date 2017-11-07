فريق الاتحاد لكرة القدم يفوز على مستقبل المرسى التونسي وديا(1-0).





طرابلس 07 نوفمبر 2017 (وال)- فاز فريق الاتحاد الأول لكرة القدم على

فريق مستقبل المرسى التونسي بهدف لصفر سجله لاعبه " أحمد المقصي " عند

الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم

الثلاثاء بتونس.

يذكر أن هذه هي المباراة الودية الثانية التي يخوضها فريق الاتحاد

بتونس ضمن معسكره الاستعدادي لمباراة الدوري الرباعي، المقررة يوم 16

نوفمبر الجاري أمام فريق الأهلي بنغازي بملعب مدينة زوارة.

وكان فريق الاتحاد قد أنهى مباراته الودية الأولى مع فريق نفط الوسط

العراقي بالتعادل الإيجابي (2-2) ، وسيلتقي في مباراته الودية الثالثة

فريق النادي الافريقي التونسي، وذلك يوم الجمعة القادم، ويختتم معسكره

الاستعدادي في الثاني عشر من نوفمبر الجاري.

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