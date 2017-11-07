رفيق يفوز على أبي الأشهر (3-0) في الدوري الممتاز لكرة القدم اليوم.





طرابلس 07 أكتوبر 2017 (وال)- فاز فريق رفيق على فريق أبي الأشهر

بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بملعب الزاوية،

ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة (ذهابا) لفرق المجموعة الرابعة، من

مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

جاءت أهداف رفيق عن طريق لاعبيه " أحمد إسماعيل " الهدف الأول، و"

عبد الرؤوف المقطوف " الهدفين الثاني والثالث في زمن الشوط الثاني من

المباراة، ويحقق بذلك فوزه الثاني في الدوري ويرفع رصيده إلى 6 نقاط ،

وبقى أبي الأشهر برصيده السابق 5 نقاط.

وضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة (ذهابا) لفرق المجموعة

الأولى، حقق فريق دارنس فوزه الأول في الدوري على حساب فريق القرضابية

بهدفين لصفر، سجلهما لاعباه " عماد الشاعري" و" علي دخيل" في المباراة

التي جمعتهما مساء أمس الاثنين بملعب طبرق.

وبهذه النتيجة يرفع دارنس رصيده إلى 5 نقاط ، وتجمد رصيد فريق

القرضابية عند نقطة واحدة.

وتتواصل غدا الأربعاء منافسات الجولة السابعة والأخيرة ذهابا بإجراء

مباراة واحدة تجمع فريق المحلة مع فريق الوحدة بملعب طرابلس الدولي عند

الساعة الثالثة والنصف مساء ضمن فرق المجموعة الرابعة.

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