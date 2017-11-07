انطلاق مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم للموسم 2017-2018 مطلع ديسمبر القادم.الثلاثاء ، 07-11-2017 - 21:53:00



طرابلس 07 نوفمبر 2017 (وال)- حدد الاتحاد الليبي لكرة القدم يوم
الجمعة الأول من شهر ديسمبر القادم موعدا لانطلاق مسابقة كأس ليبيا لكرة
القدم للموسم الرياضي 2017-2018 م.
وقررت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم أن تكون
مشاركة أندية الدرجة الممتاز والدرجة الأولى في مسابقة كأس ليبيا
إجباريا، فيما تكون مشاركة أندية الدرجة الثانية والثالثة في هذه
المسابقة اختياريا.
وطلبت لجنة تنظيم المسابقات من أندية الدرجتين الثانية والثالثة
الراغبة في المشاركة موافاتها قبل تاريخ 16 من شهر نوفمبر الجاري.
...(وال)...

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