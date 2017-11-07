اجتماع تقابلي بين مختصين بوزارة العدل وأعضاء بالسفارة البريطانية لدى ليبيا.

طرابلس 07 نوفمبر 2017 ( وال ) - عُقد بوزارة العدل اجتماع مشترك ضم مختصين بوزارة العدل وأعضاء بالسفارة البريطانية لدى ليبيا لمناقشة برامج الدعم والتعاون الفني في مجال مؤسسات الإصلاح والتأهيل .

واستعرض الاجتماع برامج الدعم الفني المقترحة من طرف المجتمع الدولي في مجال تطوير السجون وتفعيل برامج الدعم المقترحة من طرف المملكة المتحدة لتطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل والاتفاق على آليات لتنفيذه ، وقدمت لمحة موجزة عن الاحتياجات الأولية لبرامج الدعم الفني والتقني الخاصة بجهاز الشرطة القضائية.

وتم الاتفاق على تنظيم المزيد من اللقاءات بين المختصين بوزارة العدل وأعضاء بالسفارة الانجليزية بهدف وضع برنامج التعاون السابق ومعرفة الاحتياجات والأولويات الخاصة بالجهاز لإمكانية تقديم الدعم من طرف الحكومة البريطانية .

يذكر ان الاجتماع حضره عن وزارة العدل مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون المكلف ورئيس جهاز الشرطة القضائية ورئيس قسم التعاون الدولي وعن سفارة المملكة المتحدة مسؤول برنامج الأمن والاستقرار والسكرتير الثاني للشؤون السياسية وخبير في مجال الدفاع والأمن .

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