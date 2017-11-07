وزير الحكم المحلي يلتقي عدد من اعيان ومشائخ بلدية الرحيبات.

طرابلس 7 نوفمبر 2017 (وال)- عقد وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق الوطني بداد قنصو ، أمس بطرابلس لقاء مع عدد من اعيان ومشائخ بلدية الرحيبات ، وذلك بحضور مندوب عن الهيئة العامة للموارد المائية ومتابع شركات الخدمات العامة بالوزارة.

وتم خلال هذا اللقاء مناقشة العديد من المشاكل والمختنقات التي تعاني منها بلدية الرحيبات من بنها استكمال المشاريع المتوقفة المتعلقة بالمياه الشرب وما مدى جاهزية هذه المشاريع ونسبة الانجاز بها ، وكيفية مساهمة الوزارة في حلحلة هذه المشاكل وتذليل الصعوبات التي تعاني منها البلدية.

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