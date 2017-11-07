وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام يجتمع مع مراقبي التعليم ببلديات طرابلس.



طرابلس 07 نوفمبر 2017 (وال) - عقد اليوم الثلاثاء بمقر الأكاديمية اللليبية بجنزور الاجتماع السابع لوكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام "عادل جمعة "، مع مراقبي التعليم ببلديات طرابلس الكبرى.

وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة سير العملية التعليمية بالمدارس والموقف العام لبداية العام الدراسي بالمدارس الواقعة بنطاق بلديات طرابلس والمتمثلة في أعمال الصيانة والكتاب المدرسي والتجهيزات التعليمية بالمدارس،بالإضافة الى مناقشة تقييم عمل الملاك الوظيفي.

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