وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوفاق يجدد استعداد ليبيا للتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين .

طرابلس 7 نوفمبر 2017 (وال)- جدد وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني للشؤون السياسية لطفي المغربي استعداد ليبيا للتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وتسهيل عملها في تقديم خدماتها للمهاجرين غير الشرعيين وللنازحين .

وقال المغربي خلال اجتماعه اليوم في مقر الوزارة بطرابلس مع المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين امين عواد " ان المفوضية هي احدى المنظمات التابعة للامم المتحدة ومشهود لها بالتميز ونحن في ليبيا نحتاج الى مساعدة مثل هذه المنظمات في المرحلة الحالية" .

واضاف " في ظل ما تمر بها بلادنا أصبح المهاجرون يشكلون ثقلا على الاقتصاد الليبي ورغم ذلك الدولة الليبية بكل مؤسساتها تسعى لتقديم ماتستطيع تقديمه لهم ونأمل ان تتوفر الظروف الملائمة امام المنظمات الاممية ومنها منظمة شؤون االلاجئين لمساعدة هؤلاء في العودة الى بلدانهم الاصلية واقامة المشاريع التنموية المكانية .

وقدم المغربي شكره للمفوضية على ماتقدمه من خدمات في ليبيا خاصة في المجالين الصحي والتعليمي .

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