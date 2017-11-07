رئيس المجلس الرئاسي يتلقى مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الفرنسي .

طرابلس 07 نوفمبر 2017 ( وال ) - تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " اليوم الثلاثاء مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الفرنسي " جان إيف لودريان " تناولت تطورات الوضع السياسي الراهن.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس أن الوزير الفرنسي أكد خلال هذه المكالمة الهاتفية على أهمية الاستمرار في المساعي التي تدعم الجهود المبذولة لإيجاد أرضية توافقية في إطار خارطة الطريق التي طرحها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة " غسان سلامة "، والتي تفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية العام المقبل.

وأشاد " لودريان " بجهود " السراج " لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا مؤكدا على دعم رؤيته التي ترى أن المخرج للأزمة يكمن في إجراء انتخابات ليقول الشعب كلمته.

كما أكد المكتب الإعلامي أن الطرفان بحثا خلال المكالمة الهاتفية عدد من المواضيع الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

