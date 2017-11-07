الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تشارك في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالنمسا .

فيينا 07 نوفمبر 2017 ( وال ) - تشارك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في اجتماعات الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تحتضنها العاصمة النمساوية فيينا هذه الايام .

وبحسب المكتب الإعلامي للهيئة - فان وفد الهيئة سيستعرض خلال جلسات المؤتمر جهودها في مجال مكافحة الفساد والتي أثمرت عن نتائج ملموسة وكذلك تقرير التقييم الذاتي لدولة ليبيا لأول مرة منذ 2009 .

وقال المكتب الإعلامي - إن مشاركة ليبيا في هذا المؤتمر ستؤدي إلى تفعيل التعاون الليبي الدولي في مجال مكافحة الفساد ، والاستفادة من الخبرات الدولية واستثمارها محلياً بما يضمن حماية مصالح الليبيين ومنع حالات الفساد ورفع تصنيف ليبيا في المؤشر العالمي .

وأضاف - أن وفد الهيئة سيعقد العديد من الاجتماعات الجانبية والتي تم ترتيبها مع العديد من الهيئات المناظرة وبعض المؤسسات في مجال مكافحة الفساد.

يشار إلى أن وفد الهيئة المشارك في هذا المؤتمر يضم كل من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد " نعمان الشيخ " ومدير مكتب حماية الشهود " " الصديق معيتيق " ومدير إدارة الموارد البشرية " مسعود السيفاو " ورئيس مكتب الاتصال بالأمم المتحدة " محمد عبدو " ورئيس لجنة تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد .

كما يحضر هذه المؤتمر رئيس البعثة الليبية الدائمة للمنظمات الدولية بفيينا .





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