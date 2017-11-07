جادو : . أماكن أثرية وعيون ساحرة .

جادو 07 نوفمبر 2017( وال )- نظمت مؤسسة ليبيا للسياحة

والمناشط رحلة برية إلى مدينة جادو ، وذلك بهدف التعريف بالسياحة

الداخلية ، والأماكن التاريخية ، والأثرية التي تتميز بها المدينة

بمشاركة عدد من العائلات بمدينة طرابلس ، وغيرها من المناطق الغربية .

ويأتى تنظيم هذه الرحلة إلى مدينة جادو عبر رحلة برية انطلقت

من طرابلس ، وشملت زيارة قرية ترميس الاثرية ، والعين الزرقاء الساحرة ،

بالاضافة إلى عيون تنوكت ، وتانوت وسط أجواء عائلية سادتها روح الالفة

والأخوة والارتياح العميق .

وتشهد السياحة الداخلية هذه الأيام حركة نشطة واقبالا كبير من

المواطنين ، وهواة التصوير ، بتنظيم زيارات ميدانية ورحلات جماعية لمدن

الجبل الأشم مثل غريان ، وجادو ، وطمزين ، ونالوت ، وكاباو ، ويفرن ،

والرجبان ، والحوامد ، وبدر ، والجوش ، وتندميرة ، والزنتان ، وغدامس ،

والرياينة ، ووازن ، للتعرف على المناطق الأثرية والعيون المائية ،

والتمتع بمشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة والتلال الجبلية والأودية

العميقة .



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