جادو : . أماكن أثرية وعيون ساحرة .
الثلاثاء ، 07- 11- 2017 - 12:49:00
جادو 07 نوفمبر 2017( وال )- نظمت مؤسسة ليبيا للسياحة
والمناشط رحلة برية إلى مدينة جادو ، وذلك بهدف التعريف بالسياحة
الداخلية ، والأماكن التاريخية ، والأثرية التي تتميز بها المدينة
بمشاركة عدد من العائلات بمدينة طرابلس ، وغيرها من المناطق الغربية .
ويأتى تنظيم هذه الرحلة إلى مدينة جادو عبر رحلة برية انطلقت
من طرابلس ، وشملت زيارة قرية ترميس الاثرية ، والعين الزرقاء الساحرة ،
بالاضافة إلى عيون تنوكت ، وتانوت وسط أجواء عائلية سادتها روح الالفة
والأخوة والارتياح العميق .
وتشهد السياحة الداخلية هذه الأيام حركة نشطة واقبالا كبير من
المواطنين ، وهواة التصوير ، بتنظيم زيارات ميدانية ورحلات جماعية لمدن
الجبل الأشم مثل غريان ، وجادو ، وطمزين ، ونالوت ، وكاباو ، ويفرن ،
والرجبان ، والحوامد ، وبدر ، والجوش ، وتندميرة ، والزنتان ، وغدامس ،
والرياينة ، ووازن ، للتعرف على المناطق الأثرية والعيون المائية ،
والتمتع بمشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة والتلال الجبلية والأودية
العميقة .
( وال )