وزارة التعليم تتيح فرص تنافسية لأعضاء هيئة
التدريس من حملة شهادة " الدكتوراة " .
الثلاثاء ، 07- 11- 2017 - 12:51:00
طرابلس 07 نوفمبر 2017( وال )- أعلنت وزارة التعليم عن اتاحة فرص
تنافسية لأعضاء هيئة التدريس من حملة شهادة " الدكتوراة " ، وذلك لتقديم
مقترحات تدريسية للفصول الصيفية الدولية (International Summer Courses)
المعلن عن إقامتها بجامعة كورينا بإسبانيا (Coru?a university) مع العلم
أن التدريس باللغة الانجليزية لتخصصات مختلفة ، وذلك خلال فترة العطلة
الصيفية لسنة 2018 ميلادي .
وذكرت الوزارة ان هذه الفرص التنافسية لأعضاء هيئة التدريس من حملة
شهادة " الدكتوراة " تأتي في إطار تشجيع وزارة التعليم للنخب الأكاديمية
الوطنية للانخراط في التعاون الدولي مع مؤسسات التعليم العالي المناظرة .
وأهابت الوزارة بالسادة المعنيين التواصل بغية الحصول على المزيد من
المعلومات بالاطلاع على الرابط الالكتروني
http://www.udc.es/…/info_teache…/course_proposals/index.html
Universidade da Coru?a :: International Summer
( وال )