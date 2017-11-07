وزارة التعليم تتيح فرص تنافسية لأعضاء هيئة التدريس من حملة شهادة " الدكتوراة " .









طرابلس 07 نوفمبر 2017( وال )- أعلنت وزارة التعليم عن اتاحة فرص

تنافسية لأعضاء هيئة التدريس من حملة شهادة " الدكتوراة " ، وذلك لتقديم

مقترحات تدريسية للفصول الصيفية الدولية (International Summer Courses)

المعلن عن إقامتها بجامعة كورينا بإسبانيا (Coru?a university) مع العلم

أن التدريس باللغة الانجليزية لتخصصات مختلفة ، وذلك خلال فترة العطلة

الصيفية لسنة 2018 ميلادي .

وذكرت الوزارة ان هذه الفرص التنافسية لأعضاء هيئة التدريس من حملة

شهادة " الدكتوراة " تأتي في إطار تشجيع وزارة التعليم للنخب الأكاديمية

الوطنية للانخراط في التعاون الدولي مع مؤسسات التعليم العالي المناظرة .

وأهابت الوزارة بالسادة المعنيين التواصل بغية الحصول على المزيد من

المعلومات بالاطلاع على الرابط الالكتروني

http://www.udc.es/…/info_teache…/course_proposals/index.html

Universidade da Coru?a :: International Summer



( وال )